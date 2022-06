Facebook sta testando un nuovo modo per accedere ai gruppi preferiti. Non esiste un metodo semplice per partecipare a gruppi Facebook e, per farlo, devi premere il menu hamburger e poi selezionare Gruppi. Una volta lì, tocca la scheda nella barra di navigazione in alto per aprire i tuoi gruppi.

L’ultimo esperimento di Facebook elenca i gruppi nella barra laterale, rendendoli più facili da trovare. Nella barra laterale puoi creare un nuovo gruppo, aggiungere i tuoi preferiti o scoprirne di nuovi. Il vicepresidente delle comunità di Facebook, Maria Smith, ha dichiarato: “Stiamo migliorando l’organizzazione di ogni gruppo” “All’interno del tuo gruppo, noterai un nuovo menu con eventi, negozi e canali per facilitare la connessione.

Facebook testerà la funzione per utenti Android e iOS

Facebook sta anche introducendo i canali, un mezzo per i membri del gruppo di connettersi in ambienti più piccoli. Gli amministratori dei gruppi Facebook possono creare canali su dispositivi Android e iOS a partire da oggi. Potrai configurare chat, audio e canali di feed.

Nel canale chat, gli utenti di Facebook Groups e Messenger possono comunicare in tempo reale. Quando una chat room si riempie, gli utenti inattivi vengono espulsi. Il feed audio imita le funzionalità di base di Discord. I membri e gli amministratori possono partecipare e uscire dalle conversazioni in tempo reale. Facebook afferma che puoi accendere la videocamera in qualsiasi momento nella stanza solo audio.

Secondo Facebook, i canali di feed consentono agli amministratori di “organizzare le loro comunità attorno agli argomenti all’interno del gruppo”. Meta, la società madre di Facebook, mira a collegare le comunità Internet. Ad aprile, WhatsApp ha lanciato l’opzione Comunità per raggruppare diversi gruppi. I nuovi strumenti di Facebook arrivano mesi dopo che il servizio ha svelato le nuove funzioni di creazione della community, personalizzazione e monetizzazione del gruppo.