Il visore per realtà mista di Apple è rimasto in ombra per mesi e, secondo una recente affermazione di Mark Gurman di Bloomberg, potrebbe essere dotato della CPU M2 di punta di Apple. La versione più recente del dispositivo di Apple, che è presumibilmente in grado di offrire esperienze di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR), comprende una CPU M2 di base e 16 GB di RAM, secondo Gurman.

Ciò differisce dalla stima precedente dell’esperto della catena di approvvigionamento Ming-Chi Kuo secondo cui il copricapo di Apple includerà un processore con funzionalità M1 e un processore di fascia bassa dedicato alla gestione dei dati dai sensori del dispositivo. Sebbene Gurman non menzioni il presunto chip secondario in questa storia, The Information ha precedentemente riferito di una configurazione a più chip.

Apple sta per entrare nel campo della realtà mista

Se Apple intendeva utilizzare l’M1 come CPU principale per l’auricolare, ha senso solo che l’azienda lo sostituisca con l’edizione più recente del chip interno. Apple ha rivelato il nuovo processore M2 all’inizio di questo mese alla sua Worldwide Developers Conference (WWDC), affermando che è il 18% più veloce in termini di CPU e il 35% più veloce in termini di GPU rispetto al vecchio chip M1.

Ci sono indicazioni che il copricapo di Apple si stia avvicinando alla data di rilascio prevista per gennaio 2023. Secondo quanto riferito, il consiglio di amministrazione di Apple ha provato le cuffie a maggio. RealityOS, il presunto sistema operativo per il copricapo, è stato visto nel codice di Apple e in una domanda di marchio probabilmente depositata dalla società.

Il CEO di Apple Tim Cook ha quasi confermato l’esistenza delle cuffie la scorsa settimana quando ha detto agli intervistatori del China Daily di “rimanere sintonizzati per vedere cosa abbiamo da offrire” nel campo della realtà mista.