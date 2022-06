L’operatore Tim, a tutti gli utenti che entro oggi attiveranno il servizio Ricarica Automatica, regalerà 100 GB di traffico internet al mese per ben tre mesi.

Dopo essere stata proposta ad inizio Giugno 2022, la promozione è tornata dunque anche nella seconda metà del mese, offrendo sempre lo stesso bundle di traffico dati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Ricarica Automatica regala 100 GB al mese per 3 mesi

L’operatore lo scorso 22 giugno 2022 ha avviato una campagna informativa via app MyTIM. In queste ultime ore, alcuni clienti dell’operatore stanno infatti ricevendo una notifica dedicata, venendo invitati ad attivare il servizio gratuito. l titolo della notifica riporta come sempre “Più 100GB/mese x 3 mesi!”, mentre la descrizione recita come di seguito: “Attiva TIM Ricarica Automatica e alla tua ricarica ci pensiamo noi! E in più hai 100GB aggiuntivi al mese per 3 mesi. Affrettati, la promo scade il giorno 24/06!“.

Per ottenere i 100 Giga in omaggio per 3 mesi, i clienti possono dunque utilizzare direttamente l’applicazione MyTIM, attivando il servizio di ricarica automatica. Anche all’infuori dei periodi promozionali, nella pagina dedicata a TIM Ricarica Automatica sul sito dell’operatore vengono comunque spiegati i dettagli del traffico dati bonus.

Per ottenere i Giga in omaggio, i clienti TIM devono assicurarsi di avere un’offerta dati a pagamento attiva sulla linea. Ad ogni modo, la promozione non è cumulabile con ulteriori vantaggi già riconosciuti in caso di attivazione della domiciliazione. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli sull’iniziativa, vi ricordo che oggi è l’ultimo giorno salvo cambiamenti nelle prossime ore!.