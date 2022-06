Vodafone non si lascia intimidire dalla concorrenza in queste settimane. Il provider vuole competere ad armi pari con Iliad e con la sua tariffa Flash 100 nel corso di questo mese di giugno. Per ottenere massimi consensi tra il pubblico, il gestore inglese ha deciso di rispolverare a listino la sua tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga è una delle migliori ricaricabili di casa Vodafone. Gli utenti che scelgono questa tariffa riceveranno un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile sarà di soli 7,99 euro. I clienti interessati alla sottoscrizione della tariffa dovranno aggiungere soltanto un contributo una tantum il cui valore si attesta sui 10 euro.

Per gli abbonati di Vodafone è altresì prevista anche la politica dei costi bloccati almeno durante il primo semestre. I nuovi clienti nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM non potranno ricevere rimodulazioni sui prezzi e sulle soglie di consumo.

I clienti che sono interessati alla sottoscrizione di questa tariffa, come per altre ricaricabili low cost presentate da Vodafone, devono rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. La portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad rappresenta un’operazione fondamentale per la sottoscrizione della tariffa. L’operazione di portabilità richiede sino a tre giorni lavorativi.