Ci sono ancora occasioni di risparmio per i clienti che hanno una Postepay a loro disposizione. Solo coloro che hanno una carta di Poste Italiane, infatti, avranno la possibilità di partecipare ad un programma di rimborsi esclusivo anche in queste prime settimane di estate.

Postepay, sino a fine maggio per potere partecipare al cashback

Il cashback di Postepay da molti mesi oramai ha sostituito il programma di Stato dei rimborsi per i pagamenti virtuali, eliminato lo scorso 2021. Gli italiani che hanno la carta di credito ricaricabile riceveranno un 1 euro di rimborso direttamente sulla carta per ogni acquisto o transazione dal valore uguale o superiore ai 10 euro. Quotidianamente gli utenti avranno la possibilità di accumulare sino a 10 euro in valore di rimborsi.

Per partecipare all’iniziativa gli utenti dovranno premurarsi di scaricare l’apposita app di Postepay su Google Play Store di casa Android o su App Store di Apple. Al tempo stesso, gli utenti dovranno anche impegnarsi ad utilizzare il codice QR disponibile sull’app per i pagamenti. Il codice dovrà essere esibito ogni volta nell’atto dell’acquisto.

Come nei mesi precedenti, anche a giugno l’iniziativa di Postepay è legata ai numerosi negozi partner. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Senza il programma di Stato, la promozione di Postepay rappresenta un baluardo per coloro che intendono risparmiare con la moneta digitale. La soluzione sarà disponibile sino al 30 giugno. Ad oggi non sono previste proroghe, anche se come in passato Poste Italiane potrebbe rilanciare l’iniziativa in vista dell’estate.