Le novità per i clienti di WhatsApp sono certamente molteplici ed interessanti. Nel corso di questa stagione estiva, la piattaforma di messaggistica istantanea ha deciso di garantire ai suoi utenti alcune proposte volte a personalizzare l’esperienza in chat. Una delle novità più interessanti per il pubblico è quella relativa alle reaction.

WhatsApp, la funzione delle reaction speculare ai social

L’introduzione delle reaction su WhatsApp non fa altro che confermare una tendenza recente per la chat, ossia lo sguardo sempre più rivolto verso il mondo dei social. La piattaforma di messaggistica istantanea con la novità delle reazioni virtuali vuole offrire agli utenti un’esperienza di messaggistica ancora più interattiva.

Le versioni aggiornate di WhatsApp propongono quindi agli utenti la possibilità di comunicare con amici e contatti della rubrica, come se si fosse su Facebook o su Instagram. Ad ogni messaggio ricevuto, gli utenti potranno associare la reazione del pollice del like, la faccina che ride o quella triste. Per applicare una reaction sarà necessario effettuare una semplice tap sul messaggio ricevuto.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno previsto anche ulteriori novità per le reaction. Gli utenti, ad esempio, come per i messaggi potranno eliminare una reazione, anche una volta inviata. Non sarà invece possibile eliminare l’intera funzione delle reaction, una volta installata.

Le reaction inoltre si integrano anche alle notifiche per evidenziare la reazione ad un determinato messaggio, sulle chat singole così come sui gruppi. Il roll out di questa funzione di WhatsApp sarà completato nelle prossime settimane sia per gli smartphone Android di nuova generazione che per gli iPhone con recente sistema operativo.