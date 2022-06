Elimobile è uno degli ultimi operatori telefonici arrivati ufficialmente nel nostro paese e ha già sorpreso tutti con le sue offerte. In questi giorni, però, l’operatore ha aggiornato il suo catalogo e ha aggiunto alcune nuove offerte di rete mobile con giga illimitati.

Elimobile: il nuovo operatore aggiorna il suo catalogo con nuove offerte mobile

A partire dalla giornata di domani 20 giugno 2022 saranno ufficialmente disponibili all’attivazione alcune nuove offerte di Elimobile, ovvero Elite, Easy e Entry. Si tratta di offerte ancora una volta molto convenienti visto l’elevato rapporto qualità/prezzo.

L’offerta denominata Elite include ogni mese giga senza limiti per navigare e minuto di chiamate illimitati verso tutti i numeri. A partire da gennaio 2023, però, il traffico dari scenderà a 120 GB. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.

L’offerta denominata Easy, invece, offre ogni mese 60 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. In questo caso, sarà inoltre inclusa la prova gratuita per un mese di tutti i servizi di Elimobile. Il costo mensile per l’offerta è di 6,99 euro.

L’offerta denominata Entry, infine, ha un costo ancora più ridotto pari a soli 4,99 euro al mese. Con l’offerta in questione si avranno a disposizione 30 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate illimitati. Rimane poi ancora disponibile l’offerta denominata Elite X12. Quest’ultima propone 120 GB di traffico dati e minuti fi chiamate senza limiti a 95,99 euro all’anno.

Vi ricordiamo che l’operatore ha anche da poco annunciato un nuovo accordo con Eagle Pictures per portare nuovi contenuti multimediali sulla piattaforma Elisium.