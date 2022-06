WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità di sicurezza che ti daranno un controllo più preciso su chi può e non può vedere i dettagli specifici dell’account. Le impostazioni del tuo account WhatsApp interessate includono la foto del profilo, la descrizione delle informazioni e lo stato dell’ultimo visto. Il controllo su Last Seen è una funzionalità in sviluppo da novembre 2021. Questo livello di controllo viene gradualmente esteso alle altre due opzioni.

Prima di questo aggiornamento della sicurezza, era possibile consentire al pubblico di visualizzare quei dettagli dell’account specifici, limitare l’accesso ai soli contatti o tenere tutti all’oscuro. Tieni presente che se limiti il ​​tuo stato Ultimo visto a una determinata persona, non sarai più in grado di controllarne lo stato. Questo aggiornamento sarà disponibile sia per Android che per iOS.

WhatsApp sta aggiornando la propria piattaforma

Se fai clic su Foto del profilo, dovresti vedere una nuova voce che dice “I miei contatti esclusi…”. Questo è l’ultimo aggiornamento in cui puoi controllare chi può vedere le tue informazioni. Si consiglia di aggiornare WhatsApp se non lo si possiede già. Insieme agli aggiornamenti di sicurezza, WhatsApp ha introdotto tre nuove funzionalità di chiamata di gruppo.

Durante una chiamata, ora puoi disattivare l’audio o inviare messaggi a determinate persone. Un nuovo indicatore apparirà anche nella parte inferiore dello schermo ogni volta che qualcuno si unisce a una chiamata su larga scala. Queste informazioni sono state ottenute dall’account Twitter del CEO di WhatsApp, Will Cathcart.

In termini di funzionalità in arrivo, il sito di notizie WABetaInfo ha scoperto una nuova versione beta per telefoni Android nota come Android 2.22.14.6. “Approvazione dell’appartenenza al gruppo” è una nuova funzionalità amministrativa nella versione beta.

Secondo WABetaInfo, la funzionalità offre ai creatori di gruppi il controllo su chi può entrare in una conversazione. I membri di una chat di gruppo possono invitare altri nella stanza virtuale, ma queste persone aggiuntive devono essere accettate dall’admin. Se vuoi provare la versione beta, puoi iscriverti subito al programma beta di Google Play e scaricare la versione 2.22.14.6 sul tuo smartphone.