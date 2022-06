Sebbene la data del prossimo grande evento Unpacked di Samsung non sia stata annunciata ufficialmente, non ci vuole uno scienziato per prevedere che il Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 saranno annunciati ad agosto.

Non avevamo idea che la società stesse pianificando il lancio di un nuovo prodotto prima di quello, che presumibilmente è stato verificato oggi. Sorprendentemente, questo evento online “Samsung Together 2022″ del 13 luglio non sarà ospitato in onore dei Galaxy Buds Pro 2 o del Galaxy S22 FE.

Samsung si prepara a presentare due device

Invece, il più grande produttore di telefoni al mondo ha elencato i due device che intende spiegare completamente il mese prossimo sull’ invito elettronico rivolto ai “suoi partner”, il che è raro. Parliamo dei Galaxy XCover 6 Pro e Tab Active 4 Pro, il che spiega perché il gigante della tecnologia non si preoccupa della privacy come al solito.

È indubbiamente improbabile che lo smartphone con tacche e la lavagna con S Pen attirino il pubblico e rivaleggino con la famiglia iPhone 14 di Apple o l’iPad di decima generazione in termini di popolarità diffusa.

È probabile che il Galaxy XCover 6 Pro da 6,6 pollici migliori la modesta risoluzione dello schermo HD+ da 5,3 pollici dell’XCover 5 dello scorso anno a un numero di pixel di circa 2400 x 1080 (chiamato Full HD+), mentre sfoggia una batteria da 4.000 mAh facilmente sostituibile e un processore Snapdragon 778 relativamente potente.

Il Tab Active 4 Pro, nel frattempo, rimane in gran parte sconosciuto, anche se qualcosa suggerisce che sarà più grande del Tab Active 3 non Pro del 2020, probabilmente imitando il display da 10,1 pollici del Galaxy Tab originale del 2019 Active Pro.