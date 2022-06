Euronics segue la campagna promozionale di Trony, proponendo a sua volta una versione dell’amatissimo Sconto IVA, al cui interno gli utenti possono trovare l’estrema possibilità di risparmio, con la riduzione effettiva del 18,04% rispetto al prezzo originario di listino.

Il meccanismo di cui vi parleremo nell’articolo, non è disponibile ovunque in Italia, ma solo ed esclusivamente presso specifiche realtà del territorio, è bene quindi valutare attentamente il socio di appartenenza, in modo da non restare delusi nel momento in cui si deciderà di completare l’acquisto.

Euronics, con lo Sconto IVA non si scherza

Anche Euronics prova a puntare fortissimo sullo Sconto IVA, una campagna promozionale che promuove la possibilità di godere di una riduzione del 18,04% rispetto al prezzo originario di listino, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di appartenenza. Gli utenti che effettivamente vorranno accedere alla campagna, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello tutto ciò che desiderano.

A questo punto, nel momento in cui si recheranno in cassa, avranno la certezza di ricevere lo sconto prestabilito, con applicazione istantanea sul medesimo scontrino, senza corrispondenze quindi con buoni o rimborsi effettivamente postumi all’acquisto. La limitazione a specifici negozi in Italia è sempre valida, di conseguenza raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle realtà effettivamente coinvolte nella medesima soluzione.

Per conoscere nel miglior modo possibile il volantino, potete comunque decidere di collegarvi al sito di Euronics.