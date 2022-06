Esselunga non finisce mai di stupire e riesce ancora una volta ad avere la meglio direttamente su Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra assolutamente ammettere repliche, data l’incredibile qualità degli ottimi prezzi attivati.

Il rapporto qualità/prezzo pare essere favorevole sotto molteplici aspetti, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti vadano effettivamente completati in esclusiva nei negozi fisici, in quanto al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti i prodotti, ad ogni modo, vengono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

Esselunga: ecco gli sconti da non temere

Ancora poco tempo a disposizione per gli utenti per approfittare di un volantino davvero invitante, stiamo parlando dell’ottima offerta tech di Esselunga, ufficialmente valida fino all’8 giugno 2022, in ogni negozio e con scorte estremamente limitate.

Come al solito la campagna focalizza la propria attenzione sul singolo modello, coinvolgendo questa volta l’ottimo Oppo A54s, un medio di gamma dalle ottime prestazioni generali. Il prodotto viene proposto alla modica cifra di soli 169 euro, con alle spalle una scheda tecnica di tutto rispetto.

Più precisamente parliamo di display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, passando per tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, senza dimenticarsi della memoria interna di 128GB, batteria da 5000mAh (dall’autonomia più che eccellente), sensore per le impronte digitali sul lato e certificazione IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua.

I dettagli del volantino li trovate qui.