Sky prevede una serie di grandi offerte anche nella stagione estiva. La pay tv non va in vacanza nonostante l’assenza delle grandi esclusive che riguardano il calcio, con lo stop della Serie A e della Champions League. Gli utenti che scelgono la tv satellitare potranno godersi nelle prossime settimane tantissimi film e serie tv di produzione italiana ed internazionale.

Sky, le grandi offerte smart per fine stagione

Anche in estate si conferma la politica commerciale di Sky di queste ultime settimane, con una strategia dei costi basata sul ribasso.

Una prima occasione per gli utenti, nonostante l’assenza della Serie A, riguarda il ticket Calcio. In attesa del prossimo campionato, gli utenti della piattaforma satellitare potranno attivare questo pacchetto al semplice costo di 5 euro al mese. Inoltre, per tutti coloro che hanno una regolare sottoscrizione alla piattaforma Extra, il servizio sarà a costo zero per ben tre mesi.

Grandi occasioni in casa Sky ci sono anche per il pacchetto Sport. Questo ticket che prevede anche le future partite della Champions League insieme ad altri eventi come la Formula 1, motomondiale e NBA avrà un prezzo di soli 16,90 euro al mese.

Le migliori occasioni per i listini smart in vista dell’estate riguardano però il Cinema e l’Intrattenimento. Il primo pacchetto con film nazionali ed internazionali sarà disponibile al costo di 10,90 euro al mese. Il secondo ticket con le migliori serie tv del momento avrà un costo di 14,90 euro al mese. Ulteriore offerta per coloro che scelgono la pay tv è data dal decoder Sky Q completamente a costo zero.