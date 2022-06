Gli smartphone sono a prezzi veramente ridottissimi da Esselunga, la nuova campagna promozionale incanta con l’occasione perfetta per spendere poco o niente su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla fascia o comunque dalla spesa finale che si vuole sostenere.

Il volantino risulta essere oggi disponibile in esclusiva nei negozi fisici, è importante sapere che gli stessi acquisti non sono effettuabili online sul sito ufficiale, a prescindere dal prodotto che si vorrà selezionare. Sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, per godere delle ottime riduzioni discusse nell’articolo.

Esselunga: la campagna promozionale è incredibile

Esselunga fa risparmiare gli utenti anche nel momento in cui questi volessero acquistare uno smartphone di fascia media, fino all’8 giugno, infatti, l’azienda ha presentato l’offerta tech che prevede la possibilità di acquistare un Oppo A54s, dietro il pagamento di un contributo finale che non supera i 169 euro di listino.

La versione disponibile nel periodo prevede 128GB di memoria interna, ed è effettivamente da considerarsi con garanzia della durata di 24 mesi, nonché comunque no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono tempestivamente rilasciati dal produttore. La scheda tecnica, inoltre, parla di un prodotto che dispone di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, senza dimenticarsi della tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 megapixel), ed una batteria da 5000mAh.

Tutto questo è disponibile, come anticipato del resto, solo ed esclusivamente nei negozi fisici, salvo esaurimento delle scorte stesse.