MediaWorld mette la freccia ai propri sconti, lanciando una campagna promozionale che non vuole avere rivali, e nello stesso tempo sembra essere pronta a soddisfare le esigenze, nonché le richieste, di un numero sempre crescente di consumatori in Italia.

Avvicinarsi al mondo di Mediaworld è una operazione assolutamente semplice ed alla portata di tutti, poiché comunque i consumatori possono decidere di recarsi ovviamente nei vari negozi in Italia, senza differenze nel prezzo, ma anche sull’e-commerce aziendale. Quest’ultima è il mondo perfetto per spendere poco o niente, ed avere comunque la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo il pagamento di un piccolissimo contributo per la consegna della stessa.

MediaWorld: quante occasioni con il nuovo volantino

Il risparmio raggiunge davvero i massimi livelli da Mediaworld, la nuova campagna promozionale convince tutti con innumerevoli occasioni per spendere poco, anche nel momento in cui si fosse interessati alla fascia alta della telefonia mobile. Tra i modelli in promozione non possiamo che annoverare Xiaomi 11T Pro, disponibile a 579 euro, passando anche per una importante selezione di sconti legati ad Oppo, come Find X3 Pro a 749 euro, Find X5 Lite a 439 euro, ma anche Find X3 Lite a 317 euro.

Non mancano, chiaramente, anche modelli decisamente più economici, quali possono essere Wiko Power U10, Power U20, Oppo A16s, Wiko Y62 Plus, Wiko Y62, Realme C21Y, Oppo A54s, Honor 50 Lite o anche Xiaomi Redmi 9a. Tutti gli sconti sono disponibili online sul sito.