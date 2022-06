Google ha l’abitudine di rilasciare nuove patch di sicurezza Android per gli smartphone Pixel il primo lunedì di ogni mese, il che significa che abbiamo solo pochi giorni prima che il arrivi l’update di sicurezza Android di giugno 2022. Tuttavia, ciò non impedisce ad altri OEM di competere con Google. Non sorprende che Samsung abbia vinto ancora una volta la gara. Dopo il rilascio delle correzioni di giugno 2022 per il Galaxy Tab S7, il produttore coreano sta ora distribuendo l’ultimo set di patch alla serie Galaxy S21.

La nuova build ha il numero di versione G99xBXXU5CVEB ed è destinata alle varietà globali basate su Exynos 2100 di Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. Il pacchetto di aggiornamento incrementale ha una dimensione di quasi 1 GB, indicando che ci sono altre modifiche nascoste oltre al nuovo SPL. Il nuovo firmware è ora disponibile nella regione DBT, che è il nome in codice tedesco di Samsung.

Galaxy S21 è il primo a ricevere l’aggiornamento

In particolare, la versione principale del bootloader rimane invariata. Di conseguenza, anche dopo aver installato questo aggiornamento sui propri dispositivi Galaxy S21, gli utenti esperti possono comunque eseguire un downgrade e ripristinare una build precedente.

Altri mercati dovrebbero ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni. Se non hai ancora ricevuto la notifica OTA sul tuo telefono, puoi verificarla manualmente andando nell’area Aggiornamento software dell’app Impostazioni.

Tieni presente che Samsung rilascerà l’aggiornamento in più fasi, quindi potrebbe volerci del tempo prima che appaia sul tuo smartphone. Puoi, tuttavia, ignorare il backlog e installare subito la nuova versione eseguendo manualmente il flashing sul tuo telefono Galaxy.