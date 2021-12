In occasione della settimana del Black Friday che si è appena conclusa, Fastweb aveva deciso di rendere disponibile la sua offerta mobile Fastweb Mobile Light non solo per i clienti con attiva un’offerta di rete fissa, ma a tutti in generale. Si trattava di un’offerta limitata, ma ora l’operatore ha deciso di prorogare la sua disponibilità.

Fastweb ha deciso di prolungare la disponibilità della promozione Fastweb Mobile Light

Fastweb Mobile Light è una delle offerte più interessanti e convenienti proposte dall’operatore telefonico. Come già accennato, Fastweb ha da poco deciso di prorogare la disponibilità di questa offerta fino al prossimo 15 dicembre (se attivata presso i negozi fisici autorizzati).

L’offerta del noto operatore telefonico è molto conveniente in quanto offre numerose cose ad un prezzo mensile di soli 5,95 euro. Nello specifico, l’offerta include 50 GB di traffico dati anche con connettività 5G, 100 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Fra questi ultimi, sono anche compresi minuti illimitati verso numeri di rete fissa di paesi come Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan e Ungheria.

Per poter attivare l’offerta, gli utenti interessati potranno recarsi presso un negozio autorizzato, potranno chiamare il servizio clienti al numero 146 oppure potranno recarsi online presso il sito ufficiale. Vi ricordiamo che nell’offerta sono inclusi i servizi Ti Ho Chiamato, Verifica credito residuo e la segreteria telefonica.