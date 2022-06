La sicurezza stradale è un tema estremamente importante per il Gruppo Volvo tanto per le vetture stradali quanto per i mezzi pesanti. In particolari situazioni, tra cui quelle di traffico intenso, essere alla guida di un camion diventa molto più difficile da gestire.

Per venire incontro alle esigenze dei guidatori e per salvaguardare chiunque sia nelle vicinanze di un camion, Volvo Trucks ha sviluppato un nuovo sistema di sicurezza. Grazie al Side Collision Avoidance Support, il veicolo rileverà in autonomia se altri utenti della strada entrano nelle aree di rischio o negli angoli ciechi.

Il sistema è basato su un doppio sensore presente su entrambi i lati del veicolo. Il conducente sarà avvisato tramite una spia rossa sullo specchietto quando i sensori rilevano la presenza di qualcuno. Inoltre, quando si inserisce la freccia per cambiare corsia mentre la spia, questa inizia a lampeggiare insieme ad un segnale acustico per sottolineare il possibile pericolo.

Volvo Trucks ha introdotto il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi sui propri camion per evitare incidenti con pedoni e ciclisti

Come dichiarato da Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director di Volvo Trucks: “Un incidente può accadere in una frazione di secondo. Le nostre approfondite ricerche sulla prevenzione degli incidenti si basano su decenni di studio di situazioni reali, e questo nuovo sistema di sicurezza aiuterà il conducente a evitare potenziali collisioni“.

L’obiettivo di Volvo Trucks è quello di assicurare zero incidenti. Il tema della sicurezza è centrale in ogni innovazione apportata dal gruppo e questo sistema permetterà di ridurre il rischio di incidenti.

La tecnologia Side Collision Avoidance Support sarà disponibile a livello globale a partire da settembre. I modelli interessati saranno i Volvo FH, FM e FMX alimentati a diesel, a gas ed elettrici. Nel 2023 invece saranno aggiornati anche i modelli FL e FE.