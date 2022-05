La vocazione green del gruppo Volvo è nota da tempo e l’azienda sta mettendo in atto una serie di iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2. L’obiettivo è quello di diventare sempre più sostenibili e azzera la propria impronta di carbonio sia nelle attività interne ma anche in quelle esterne.

Per questo motivo, Volvo Trucks ha scelto di utilizzare acciaio “fossil free” per la realizzazione dei propri veicoli pesanti. L’acciaio è prodotto dall’azienda svedese SSAB e sarà implementato nella produzione a partire dalla seconda metà dell’anno.

tecnologia completamente nuovo con unaprocesso basato sull’idrogeno. In questo modo è possibile eliminare l’utilizzo di combustibili fossili e, di conseguenza, L’acciaio “fossil free” è prodotto utilizzando una. In questo modo è possibile eliminare l’utilizzo di combustibili fossili e, di conseguenza, diminuire l’impatto ambientale rispetto alla produzione tradizionale.

Volvo Trucks vuole rendere green tutto il processo produttivo e inizierà ad utilizzare acciaio “fossil free” per i propri camion

Come confermato da Jessica Sandström, Senior Vice President Product Management di Volvo Trucks: “Incrementeremo l’utilizzo di materiali fossil-free in tutti i nostri camion per raggiungere le zero emissioni, non solo nelle operations ma anche nel modo in cui vengono realizzati i materiali che utilizziamo“.

oltre il 90% delle componenti dei camion del gruppo possono essere riciclate alla fine del loro ciclo di vita. Grazie a questa iniziativa, Volvo Trucks diventerà la prima azienda automotive ad adottare tale approccio green . Inoltre, il 30% dei materiali utilizzati proviene dal riciclo ealla fine del loro ciclo di vita.