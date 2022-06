EA Sports e Codemasters hanno rilasciato alcuni dettagli su tutte le novità che F1 22 porterà con se. Chi si aspettava un semplice adattamento dei vecchi titoli alle nuove vetture dovrà ricredersi considerando la mole di aggiornamenti introdotti dagli sviluppatori.

Come mostrato su YouTube, il gameplay di F1 22 è stato rinnovato sotto molteplici aspetti. Certamente i più evidenti sono quelli grafici, con le vetture aggiornate per rispecchiare quelle reali, profondamente diverse da quelle della precedente stagione.

Per creare una differenza tangibile rispetto alla versione precedente, è stato completamente rivisto il sistema di guida. Il carico aerodinamico generato dalle vetture permette di affrontare le curve in modo diverso, per cui bisognerà modificare il proprio stile di guida.

F1 22 si preannuncia un titolo ricco di novità come mostrato direttamente da EA Sports e Codemasters nel nuovo trailer

Ci sono novità anche per la Modalità Carriera e MyTeam tra cui nuove sfide per le prove libere ma anche la possibilità di incorrere in errori al pit stop. I giocatori più esperti potranno gestire manualmente il giro di formazione prima della gara così come il rientro ai box.

La formula dei weekend di gara è stata ampliata includendo la qualifica F1 Sprint. La modalità F1 Life permetterà di modificare il proprio alter ego virtuale e aggiungere dettagli di lifestyle ispirati al mondo dei motori, tra cui gadget e supercar.

L’Intelligenza Artificiale degli avversari sarà adattiva e quindi varierà in base al livello del giocatore. In questo modo la sfida sarà sempre equilibrata per stimolare gli utenti a migliorarsi ulteriormente.

Non mancheranno anche gli aggiornamenti dei tracciati con le modifiche effettuate dagli organizzatori. Verranno anche introdotte le nuove location inedite come il Gran Premio di Miami. Il debutto di F1 22 è atteso per il primo luglio per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.