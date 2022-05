Ultimo giorno per i clienti di Postepay per accedere ad un’iniziativa divenuta molto convenente nel corso del tempo. Coloro che hanno una carta di credito ricaricabile di Poste Italiane, infatti, possono prendere parte ad un programma di rimborsi esclusivo. Il programma è stato lanciato in seguito allo stop al cashback di Stato.

Postepay, sino a fine maggio per potere partecipare al cashback

Il cashback che va a sostituire proprio il programma del Governo nazionale, prevede uno schema molto semplice. Tutti i clienti di Postepay avranno la possibilità di ricevere un 1 euro di rimborso direttamente sulla loro carta di debito in caso di acquisti effettuati dal valore più alto di 10 euro. Ogni giorno gli utenti avranno la possibilità di accumulare sino a 10 euro in valore di rimborsi.

Tutti coloro che desiderano partecipare a questa promozione di Poste Italiane devono scaricare l’app di Postepay su Google Play Store di casa Android o su App Store di casa Apple. Per partecipare al cashback della carta ricaricabile, i clienti dovranno utilizzare il codice QR disponibile sull’app. Il codice QR sarà necessario per completare gli acquisti.

La promozione del cashback è anche vincolata ad una serie di negozi partner sul territorio. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

In assenza del programma di Stato, quest’iniziativa di Postepay ha rappresentato una speciale iniziativa di risparmio. Allo stato attuale l’iniziativa di Poste Italiane si conclude oggi, 31 maggio. Ad oggi non sono previste proroghe, anche se come in passato Poste Italiane potrebbe rilanciare l’iniziativa in vista dell’estate.