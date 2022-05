Oppo sta per presentare ufficialmente l’ultimo membro della famiglia Reno 8. In particolare, manca all’appello Oppo Reno 8 Lite 5G e quest’ultimo dovrebbe arrivare ufficialmente anche in Europa assieme ai suoi fratelli maggiori. In queste ultime ore, in particolare, è emerso il probabile prezzo di vendita.

Oppo presenterà a breve il nuovo Oppo Reno 8 Lite 5G: ecco il prezzo

Non molti giorni fa Oppo ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone Reno 8. Tuttavia, all’appello manca ancora Oppo Reno 8 Lite 5G, ma sappiamo che il suo debutto è ormai pressoché imminente. Come già accennato, questo smartphone assieme ai suoi fratelli maggiori sembra essere destinato a debuttare ufficialmente anche in Europa e ora conosciamo il suo possibile prezzo.

Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, il nuovo medio di gamma a marchio Oppo avrà un prezzo di vendita di circa 305 euro. Oltre a questo, è spuntata in rete un’immagine teaser che ha rivelato molte somiglianze estetiche con gli altri modelli della famiglia Reno 8.

Bisognerà comunque attendere per capire se il prezzo di vendita di questo nuovo smartphone sarà effettivamente quello. Nel frattempo, vi ricordiamo che con molta probabilità Oppo Reno 8 Lite 5G sarà una versione re-branded di Oppo Reno 7 Z 5G dedicata però al mercato europeo.

Tra le caratteristiche, troveremo un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.43 pollici in FullHD+ ma con un refresh rate fermo ai 60Hz. Le prestazioni, invece, saranno affidate al SoC Snapdragon 695 5G con in accoppiata tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.