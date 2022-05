Nel corso delle prossime settimane vedremo debuttare in veste ufficiale la nuova serie di smartphone di Oppo. Tra questi smartphone, ci sarà il nuovo Oppo Reno 8 Pro e ora sono emerse in rete le presunte specifiche tecniche.

Oppo Reno 8 Pro sta per arrivare: ecco cosa aspettarci

Oppo Reno 8 Pro sarà uno dei prossimi smartphone del produttore cinese. Come già accennato, in queste ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche. A rivelarle, in particolare, è stato il leaker Digital Chat Station.

Secondo quanto riportato dal leaker, lo smartphone avrà sul fronte un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto sul lato sinistro dello smartphone è collocato un foro dove trova posto una fotocamera per i selfie da 32 MP.

Dal punto di vista prestazionale dovrebbe esserci il soc MediaTek Dimensity 8100-MAX, mentre l’autonomia si affiderà a una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 80W. Il comparto fotografico, infine includerà un sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con stabilizzazione ottica dell’immagine e quest’ultimo sarà sicuramente affiancato da due altri sensori, anche se per ora non sappiamo se ci saranno un grandangolo e un teleobiettivo.

Per il momento questo è quanto sappiamo. Vi ricordiamo che Oppo Reno 8 Pro dovrebbe essere in sostanza un re-branded di OnePlus 10 Pro. Nelle scorse settimane sono infatti emerse in rete alcune immagini renders che ci avevano già rivelato un design e un aspetto estetico praticamente identici tra i due dispositivi.