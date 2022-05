Prodotti ritirati: all'elenco si aggiunge un noto alimento amato da tutti

Ultimamente una miriade di alimenti sono stati rimossi dal commercio per diverse ragioni. Tutto ha avuto inizio dalla Salmonella, per poi proseguire con ossido di etilene, plastica, fumonisina, e mercurio. Dopo settimane, si continua a parlare dei prodotti ritirati e se ne discuterà ancora per molto. Basti pensare che è emerso l’ennesimo alimento pericoloso, per capire che la luce in fondo al tunnel è ancora lontana.

Prodotti ritirati: nel mirino un nuovo alimento pericoloso

Ricapitoliamo. La salmonella ha coinvolto:

Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato fondente (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato al latte (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato al (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Biscotti con gocce di cioccolato Elite (cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr.

(cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr. Vongole, della Pialassa della Baiona (area naturale protetta situata nel territorio del Comune di Ravenna). L’Unità operativa di Igiene degli alimenti di origine animale ha bloccato le attività di raccolta dei molluschi presenti nella zona.

della Pialassa della Baiona (area naturale protetta situata nel territorio del Comune di Ravenna). L’Unità operativa di Igiene degli alimenti di origine animale ha dei molluschi presenti nella zona. Pollo, marchio Carrefour, con sigla ‘Pollo allevato a terra origine Italia alette di pollo FQU’, il numero 0051000478, prodotto da C.A.F.A.R. e scadenza 10-02-2022.

Il Ministero della Salute ha inoltre ritirato un lotto di trance di pesce spada a mezzaluna surgelate per via della presenza di mercurio. “Questo prodotto è stato ritirato dagli scaffali dei supermercati e dai negozi. Il motivo del richiamo è la presenza di mercurio oltre i limiti ammessi”. Il prodotto in questione è la marca Noriberica venduto in trance da 150/250 grammi. I lotti dei prodotti ritirati sono P22-059-76 con data di scadenza prevista per il 14/09/2023.

Ultimo in ordine cronologico, nonché più recente, è la confezione di cornflakes di mais provenienti da agricoltura biologica, venduti dal noto marchio Crownfield e venduti dalla Lidl. I termini di conservazione dei lotti ritirati per aflatossine sono: 29/05/2023, 30/05/2023, e 04/06/2023.