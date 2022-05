Prodotti rimossi: nel mirino della salmonella anche molluschi, pesce e una nota torta

La salmonella è un patogeno che può contaminare le uova e per contatto anche utensili o altri cibi come per esempio vongole, biscotti, torte al cioccolato e pollo. L’infezione solitamente è risolvibile in pochi giorni, nell’attesa di guarigione si consiglia di bere molta acqua a temperatura ambiente e mangiare senza condimento. Ecco i prodotti rimossi.

Prodotti rimossi: la causa è sempre la salmonella

Come abbiamo già visto nei giorni precedenti, la salmonella è arrivata in:

Biscotti

Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato fondente (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato (cod. KLP1192) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Rice Cakes – Gallette di riso al cioccolato al latte (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022

– Gallette di riso al cioccolato al (cod. KLP1166) confezione da 70 gr. Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 Biscotti con gocce di cioccolato Elite (cod. KLP1128). Tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022 con relative date di scadenza, confezione da 180 gr.

Vongole

Nello specifico nelle vongole della Pialassa della Baiona (area naturale protetta situata nel territorio del Comune di Ravenna). L’Unità operativa di Igiene degli alimenti di origine animale ha bloccato le attività di raccolta dei molluschi.

Pollo

Il ministero della Salute successivamente ha ritirato un lotto di alette di pollo venduto da Carrefour per via della presenza di Salmonella agona e Salmonella infantis. Il lotto coinvolto è ‘Pollo allevato a terra origine Italia alette di pollo FQU’, con il numero 0051000478, prodotto da C.A.F.A.R. e scadenza 10-02-2022.

Torta al cioccolato

Il provvedimento interessa tutti i lotti prodotti prima del 29/04/2022, con i relativi termini minimi di conservazione. Ad aver prodotto le torte è l’azienda Strauss-Elite in Israele e commercializzate in Italia da Bet Kosher Sas di Alberto Terracina, Roma. Per l’esattezza fate attenzione alle confezioni da 380 grammi.