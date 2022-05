In questa guida vedremo come accedere alla prenotazione degli incentivi auto e moto 2022.

Innanzitutto, tutti i contratti di vendita sono validi per il bonus auto 2022 a partire dal 16 maggio 2022, data in cui il Decreto è stato approvato in Gazzetta Ufficiale fino al 31 dicembre 2022.

I venditori per poter usufruire degli incentivi dovranno confermare le operazioni entro e non oltre 180 giorni rispetto a quando sono state ufficialmente aperte le prenotazioni.

Un altro requisito per poter accedere agli incentivi auto 2022 è mantenere la proprietà di moto, auto e motorini, rispettando queste scadenze:

12 mesi se l’acquirente è una persona fisica.

24 mesi se l’acquirente è una persona giuridica.

Al momento dell’acquisto, il concessionario andrà depositata la dichiarazione compilata, nonché un atto attestante il mantenimento dell’immobile per un minimo di un anno.

Per riscattare il veicolo con le concessioni senza rottamare il vecchio, il mezzo deve essere elettrico o con CO2 inferiore a 60 g/km.

Incentivi auto 2022

La piattaforma per il bonus viene gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico per usufruire degli incentivi per acquistare l’auto nel 2022, il cliente dovrà richiedere l’intermediazione del rivenditore o del concessionario.

Il rivenditore o il mercante sono gli unici soggetti autorizzati a gestire il processo sia di prenotazione che di erogazione.

Per ottenere il credito del bonus è necessario recarsi sulla piattaforma dedicata alle agevolazioni e seguire la procedura seguente:

Cerca il tuo rivenditore preferito;

Compila i dati di registrazione con i dati richiesti;

Confermare la registrazione con il link ricevuto via PEC;

Attivazione del profilo grazie all’approvazione del concessionario;

Accesso online con immissione corretta di e-mail e password.

L’Ecobonus verrà risarcito direttamente al momento dell’acquisto dell’auto o della moto.