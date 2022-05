Solamente ieri l’applicazione di messaggistica WhatsApp ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program.

Stiamo parlando della versione 2.22.12.8 che, anche questa volta, pone al centro dell’attenzione i gruppi, con particolare riferimento alla futura possibilità di abbandonarli in maniera “silenziosa”.

WhatsApp Beta: novità per i gruppi

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato numerose novità interessanti relative a WhatsApp, dalle reazioni finalmente disponibili per tutti ai nuovi indicatori della crittografia end-to-end in arrivo, passando per la futura possibilità di utilizzo su più di uno smartphone, per gli strumenti per gli amministratori dei gruppi e per il ritocco grafico degli aggiornamenti di stato testuali, fino al lavoro di miglioramento dei messaggi effimeri.

I gruppi sono destinati a diventare sempre più folti e centrali nell’esperienza d’uso di WhatsApp, ma un simile allargamento potrebbe anche renderli piuttosto caotici e di difficile gestione. Ecco, allora, che ci tocca riaprire il discorso già toccato la settimana scorsa circa la nuova funzione di abbandono “silenzioso” dei gruppi.

Allo stato attuale, qualora decideste di abbandonare un gruppo, WhatsApp inserirebbe un messaggio di sistema nella chat per informare di ciò gli altri membri. In futuro non sarà più così. Saranno in grado solamente gli amministratori di vedere gli utenti che lo abbandonano, ma gli altri partecipanti no.