Spendere poco con Esselunga potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, grazie alla recente soluzione dell’azienda, infatti, gli utenti sono liberissimi di scoprire quali sono i prezzi più bassi attualmente attivi, riuscendo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Il volantino parte proprio da quest’idea per cercare di convincere un numero sempre crescente di consumatori italiani, in arrivo infatti la possibilità di accedere agli sconti a prescindere dalla dislocazione territoriale, ovvero dalla presenza nelle regioni d’Italia. I consumatori, infatti, potranno acquistare ovunque, senza distinzioni o vincoli particolari.

Premete questo link e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili codici sconto Amazon completamente gratis per tutti.

Esselunga: offerte e sconti incredibili per tutti

L’offerta tech di Esselunga ne ha davvero per tutti, e spinge moltissimo su un brand difficilmente scontato dall’azienda, o da altri rivenditori, stiamo ovviamente parlando di Apple. All’interno dell’attuale volantino, che ricordiamo resterà attivo fino al 25 maggio, ogni cliente ha la possibilità di acquistare l’incredibile Apple iPad 9, al prezzo finale di soli 325 euro.

La variante disponibile è la solo WiFi, con 64GB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile), e dotata di tantissime specifiche tecniche di alto profilo. In particolare si trattano di display da 10.2 pollici di diagonale, processore A13 Bionic, passando per la bellissima fotocamera principale da 8 megapixel, una secondaria (frontale) da 12 megapixel, per finire con autonomia estesa fino a 10 ore, ed altro ancora.

L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sarà effettuabile sul sito ufficiale.