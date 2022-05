Gli sconti di Coop e Ipercoop sono assolutamente pazzeschi, nel volantino sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi sempre più convenienti, pensati per cercare di convincere il maggior numero di utenti all’acquisto di nuovi smartphone o della tecnologia generale.

La campagna promozionale convince tutti con innumerevoli occasioni, ma sopratutto con la più ampia disponibilità sul territorio; pensando idealmente di completare l’acquisto, dovete comunque sapere che i prezzi sono disponibili ed attivi anche online sul sito ufficiale, il quale permette di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono da primato

Il corrente volantino di Coop e Ipercoop vuole essere la più valida alternativa a tutte le proposte del periodo, cercando comunque di soddisfare le esigenze degli utenti che non vogliono spendere più di 500 euro sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione.

Sfogliando le pagine della campagna, infatti, è possibile trovare ad esempio l’ottimo Samsung Galaxy A53, un terminale dalle prestazioni molto elevate e chiaramente performante, in vendita a soli 449 euro. Le occasioni non terminano qui, poiché al di sotto della soglia psicologica dei 300 euro, sarà inoltre possibile pensare di acquistare un ottimo Oppo Find X3 Lite, in commercio da poco più di un anno.

Un volantino che convince sotto molteplici aspetti, e che potrebbe nascondere tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire. Per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima l’e-commerce, per scoprirle da vicino.