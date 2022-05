Se stai facendo zapping su Netflix e stai pensando di scegliere un film crime drammatico abbiamo la soluzione per te. Adam Sandler, noto attore americano, è il protagonista di questo film. La storia interpretata dall’attore parla della comunità ebraica negli Stati Uniti, dei loro affari di famiglia e dell’avidità per il denaro.

Il nome del titolo è Diamanti Grezzi che si presenta come un drammatico, ma c’è molto di più. La direzione è affidata ai fratelli Josh e Benny Safdie. La pellicola è già disponibile sulla piattaforma californiana ed è stata molto apprezzata da tutta la critica. Il realismo, la proposta in sé per sé e la capacità degli interpreti di raccontare la storia tra affari e denaro è davvero eccellente.

Netflix, la trama di Diamanti Grezzi con Adam Sandler

Howard Ratner (Adam Sandler) che fa parte della comunità ebrea. Riesce ad ottenere un ricercatissimo “opale nero” spedito direttamente dall’Etiopia, così da metterlo all’asta e riuscire a racimolare una grossa somma di denaro.

L’aspetto negativo, però, è che Howard ha un brutto vizio: le scommesse. Nel corso dei suoi tentativi di diventare ricco ha compromesso da solo la sua condizione, sprofondando nei debiti con strozzini che appartengono alla sua comunità.

Proprio per questo motivo, Howard ha brutti rapporti con la sua famiglia, il suo matrimonio è in crisi e lo è anche il rapporto con un’altra donna che lavora nella sua gioielleria. Inoltre, quest’ultima non vive un buon momento, essendo che si trova costretto a fare affari con intermediari della comunità nera di New York.

Tra i potenziali clienti di Howard c’è anche la star dell’NBA Kevin Garnett, il quale è molto affascinato dall’opale, tanto da credere che possieda poteri magici e che possa conferirgli abilità speciali sul campo. Sarà proprio il cestista ad acquistare l’opale, anche se a meno di quanto sperava Howard.

Howard sembra che abbia risolto i suoi problemi, ma la situazione potrebbe di nuovo precipitare quando decide di scommettere nuovamente con i soldi che ha riscosso dalla vendita, provando a decuplicare il capitale.

I creditori lo cercano e sono sempre più arrabbiati, ma Howard riesce a vincere la scommessa e a pagare gli strozzini, con tanti altri soldi messi da parte. Ma la prospettiva di una vita “nuova” e migliore è ancora in forte dubbio…