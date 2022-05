I migliori sconti sono solamente da Esselunga, grazie alla più recente campagna promozionale, gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con offerte e sconti da non perdere di vista, e la possibilità di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

Coloro che vorranno approfittare delle ottime riduzioni dell’azienda, devono comunque ricordarsi che sarà possibile recarsi esclusivamente in ogni singolo negozio, data l’impossibilità di godere delle medesime promozioni sul sito ufficiale. I prezzi sono decisamente più bassi del normale su tanti prodotti, tutti sono comunque distribuiti nella loro variante no brand, in modo da avere la certezza di poter godere di aggiornamenti più tempestivi.

Esselunga: attenzione a questi sconti, sono specialissimi

L’offerta tech di esselunga è indubbiamente una delle migliori dell’ultimo periodo, in quanto in grado di proporre l’acquisto di un prodotto difficilmente scontato, ad un prezzo più che conveniente per la maggior parte degli utenti.

Il modello in questione è l’eccellente Apple iPad 9, nella versione che prevede solo WiFi (no rete cellulare) e 64GB di memoria interna. Il prezzo finale di vendita è più che adeguato alle prestazioni, in quanto sarà acquistabile, fino al 25 maggio e salvo esaurimento anticipato delle scorte, a soli 325 euro.

Nel caso in cui non lo conosceste, ricordiamo avere un display da 10,2 pollici di diagonale, con processore A13 Bionic, una batteria che può garantire una autonomia fino a 10 ore, per finire con altoparlante stereo, fotocamera anteriore da 12 megapixel e principale da 8 megapixel.