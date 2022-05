Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese Realme presenterà ufficialmente un nuovo smartphone della serie Narzo. Si tratta del prossimo Realme Narzo 50 5G e sono da poco emersi in rete design e presunte specifiche tecniche.

Realme sta per annunciare il nuovo Realme Narzo 50 5G: ecco cosa sappiamo

Realme ha presentato soltanto pochi giorni fa i nuovi Realme 9, Realme 9 5G e anche il nuovo tablet Realme Pad Mini. Nonostante questo, l’azienda sta già organizzando tutto per presentare durante un evento che si terrà il 18 maggio dei nuovi smartphone. Uno di questi sarà il prossimo Realme Narzo 50 5G e, come già accennato, sono da poco emersi numerosi dettagli che lo riguardano.

Il noto sito web 91mobiles, in particolare, ha pubblicato alcune immagini renders dello smartphone e le sue presunte specifiche. Partendo dalle immagini, possiamo notare in primis la presenza di un design in linea con quanto visto finora sugli altri device di Realme. La colorazione della backcover sembra inedita, una sorta di blu notte.

Dal punto di vista tecnico, invece, sappiamo che sul fronte ci sarà un display SuperAMOLED con una diagonale da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 90Hz. Le prestazioni dovrebbero invece essere affidate al processore MediaTek Dimensity 810 accompagnato da tagli di memoria con almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria avrà una capienza di 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W ed il software sarà l’ultima release Android 12. Il comparto fotografico includerà infine due sensori fotografici posteriori da 13 e 2 MP.