Il produttore cinese Realme è pronto a stupire ancora il settore tech. In queste ore è stato infatti annunciato nelle Filippine Realme Pad Mini, un nuovo tablet super compatto. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità e le sue caratteristiche tecniche.

Realme presenta ufficialmente il nuovo tablet compatto Realme Pad Mini

Dopo diversi rumors e teaser, l’azienda cinese ha finalmente svelato in veste ufficiale il suo nuovo tablet. Realme Pad Mini, come suggerito anche dal nome, è una versione compatta dell’attuale modello. Sulla parte frontale del device troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale di soli 8.7 pollici e con una risoluzione pari a 1340 x 800 pixel.

Il dispositivo pesa soltanto 372 grammi e le sue dimensioni sono pari a 211.8 x 124,48 x 7.6 mm. Troviamo comunque il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e una porta per la ricarica di tipo USB Type C. La batteria ha una capienza di 6400 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

Dal punto di vista prestazionale troviamo il processore Unisoc T616 accoppiato ad una GPU Mali-G57 MP1, mentre i tagli di memoria sono pari a 3/32 GB oppure 4/64 GB. Il comparto fotografico, infine, è affidato a una fotocamera posteriore da 8 MP senza flash con apertura focale f/2.0 e una fotocamera anteriore da 5 MP con apertura focale f/2.2.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Pad Mini sarà distribuito ad un prezzo al cambio di circa 175 euro con 3/32 GB in versione WiFi ed LTE, mentre per la versione da 4/64 GB il prezzo è di circa 210 euro.