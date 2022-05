Con l’annuncio di Avatar: La Via dell’Acqua, l’interesse per Pandora e per il mondo dei Na’Vi si è riacceso di colpo. Il nuovo film arriverà nelle sale a dicembre e promette una nuova esperienza visiva di gran lunga superiore al primo capitolo.

A distanza di 13 anni, il regista James Cameron ha cercato di sviluppare nuove tecnologie che permettessero di arrivare al fotorealismo. Inoltre, sono stati sviluppati strumenti per migliorare la performance capture e la simulazione dell’acqua, elemento preponderante nel nuovo capitolo della saga.

Tuttavia, prima di poter ammirare la nuova avventura di Jake Sully (interpretato da Sam Worthington) e famiglia, ci sarà una sorpresa per tutti i fan. Disney sembra intenzionata a rilasciare nuovamente nei cinema il primo Avatar.

Il debutto di Avatar: La Via dell’Acqua al cinema sarà preceduto da una versione aggiornata nel sonoro e nella CGI del primo film

La data scelta per questo lancio è il 23 settembre e, a giudicare dalle indiscrezioni, ci saranno parecchie novità rispetto alla versione originale. Il film presenterà suoni ed effetti speciali migliorati, probabilmente aggiornati secondo le tecniche utilizzare per il secondo capitolo.

Il successivo 16 dicembre, farà il proprio debutto Avatar: La Via dell’Acqua, film che andrà a continuare la storia. Inoltre, nei prossimi anni sono già stati pianificati ulteriori sequel per un totale di cinque film previsti entro il 2028.

I produttori hanno assicurato che ogni film sarà standalone e potrà essere visto in maniera slegata dagli altri. Tuttavia, vedendoli insieme come saga, si avrà un’analisi profonda su Pandora e sugli abitanti del pianeta.