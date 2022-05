A partire dal 13 maggio 2022, Amazon Prime Video si arricchisce con alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema. Sulla piattaforma di streaming, infatti, fa il proprio debutto la The James Bond Collection.

I titoli che saranno compresi nella raccolta sono tutti quelli usciti nel corso degli anni che hanno il noto personaggio di Ian Fleming come protagonista. Inoltre, come ulteriore valore aggiunto, è presente anche No Time To Die, l’ultima pellicola della serie interpretata da Daniel Craig.

Scorrendo tra i 25 film che compongono la lista, possiamo trovare tutti i principali interpreti che hanno prestato il volto all’Agente Segreto. Roger Moore è certamente quello più famoso considerando le sei volte che ha interpretato James Bond. Segue Sean Connery con sei apparizioni, Daniel Craig con cinque film e Pierce Brosnan con quattro solo per citare gli attori più legati alla saga.

Di seguito riportiamo la lista completa dei film presenti nella The James Bond Collection partendo dal più recente:



No Time to Die

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

Vendetta privata

Zona pericolo

Bersaglio mobile

Octopussy – Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker – Operazione spazio

La spia che mi amava

L’uomo dalla pistola d’oro

Vivi e lascia morire

Una cascata di diamanti

Al servizio segreto di Sua Maestà

Si vive solo due volte

Thunderball – Operazione tuono

Missione Goldfinger

Dalla Russia con amore

Licenza di uccidere

Tutti i film della The James Bond Collection sono disponibili su Amazon Prime Video senza costi aggiuntivi. Gli appassionati potranno vederli e godersi le avventure dell’agente di Sua Maestà in giro per il mondo.