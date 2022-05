Nelle scorse settimane, alcune serie Netflix realizzare in collaborazione con la Marvel hanno abbandonato definitivamente la piattaforma. Nei giorni successivi è arrivata la conferma che tutte queste produzioni sarebbero sbarcate su Disney+.

La mossa ha il valore strategico di riunire tutte le produzioni appartenenti a Disney e controllate sotto un unico tetto. Dopo una fase iniziare riservata a Stati Uniti e in Canada, in queste ore è arrivata la conferma che i Difensori e tutte le serie a loro associate faranno il proprio debutto su Dinsey+ anche in Italia.

Come indicato su Twitter dall’account ufficiale, la data da segnare sul calendario è il 29 giugno. Le serie coinvolte sono:

Daredevil (Stagioni dalla 1 alla 3)

Jessica Jones (Stagioni dalla 1 alla 3)

Luke Cage (Stagioni 1 e 2)

Iron Fist (Stagioni 1 e 2)

The Defenders (Mini-serie)

The Punisher (Stagioni 1 e 2

L'attesa è quasi finita. Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher saranno disponibili dal 29 giugno in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/x11H9b07DD — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 11, 2022

Ricordiamo che le singole produzioni convergono nella mini-serie The Defenders che unisce le varie storyline. Inoltre, il ritorno della proprietà intellettuale nelle mani di Disney permetterà di aprire nuovi scenari di sviluppo

In questo senso si è già visto qualcosa che lascia ben sperare i fan. Il personaggio di Kingpin (interpreatto da Vincent D’onofrio) è apparso come villain principale nella serie Hawkeye. Inoltre, Charlie Cox (interprete di Daredevil) ha fatto un cameo in Spider-Man: No Way Home. Il Diavolo di Hell’s Kitchen è famoso nel mondo fumettistico per combattere proprio contro Kingpin e appae spesso nelle storie dell’Uomo Ragno.

Questo scenario potrà diventare presto realtà anche nel Marvel Cinematic Universe con gli attori che hanno determinato il successo delle rispettive serie su Netflix. Con il debutto su Disney+, il rewatch diventa d’obbligo per prepararsi alle future novità.