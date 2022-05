Gli sconti più pazzi del momento sono attivi solamente da Expert, gli utenti sono felicissimi delle ottime occasioni poste in essere dall’azienda, con varie possibilità di scoprire i migliori modelli in circolazione, senza dover minimamente versare cifre troppo elevate.

Nel momento in cui deciderete di avvicinarvi alla corrente campagna promozionale, dovete sapere che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale dell’azienda. In ogni caso, lo ricordiamo, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, aggiungendole direttamente alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: le offerte sono tra le migliori del momento

Un regalo incredibile vi attende in questi giorni da Expert, la nuova campagna promozionale prevede infatti la possibilità di ricevere gratis la sedia gaming Nacon (il cui valore si aggira attorno ai 149 euro), con il solo acquisto di uno dei tanti notebook indicati tra quelli selezionati. La consegna sarà immediata direttamente in negozio.

Volendo invece acquistare uno smartphone, la scelta può ricadere tra innumerevoli modelli, ma con un forte focus sul mondo Apple. I prodotti selezionabili sono infatti iPhone 13, disponibile a 899 euro, senza dimenticarsi di iPhone 11, il cui prezzo finale è di 519 euro, oppure il più quotato iPhone 13 Pro Max, dalla cifra finale di 1399 euro.

Coloro che invece sono interessati ad Android, troveranno smartphone più economici, se non nel caso del Galaxy S21 FE a soli 499 euro.