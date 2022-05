Le offerte che Comet ha effettivamente deciso di racchiudere all’interno dell’ultimo volantino, sono indiscutibilmente tra le migliori del periodo, con tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il risparmio è notevole, ma ciò che lascia di stucco è l’ampissima accessibilità sul territorio nazionale; dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere tranquillamente effettuati in ogni negozio in Italia, senza differenze in termini di prezzo e similari. Inoltre, ricordiamo essere possibile accedervi tramite il sito ufficiale, con consegna gratuita diretta presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte sono le migliori del momento

Offerte a più non posso all’interno dell’ultimo volantino Comet, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere sempre meno sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, tra i quali spiccano chiaramente soluzioni legate più che altro alla fascia media della telefonia mobile. Tra queste chiaramente troviamo Galaxy A13, acquistabile a 149 euro, come anche la possibilità di salire nella qualità generale, con prodotti del calibro di Xiaomi 11 Lite a 259 euro, passando per Galaxy A53 a 379 euro, oppure Wiko Y52 e Galaxy A22.

Tutti i modelli appena elencati, lo ricordiamo, sono commercializzati nelle più classiche condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 24 mesi, nonché comunque la variante no brand. Quest’ultima è fondamentale per ricevere aggiornamenti decisamente più tempestivi, rispetto alle versioni completamente brandizzate. I dettagli del volantino sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.