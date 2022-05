Banche: clamorosa truffa, portati via soldi agli utenti italiani con un messaggio

Sono tante le banche che purtroppo stanno ravvisando una problematica comune, ovvero quella dei tentativi di phishing che purtroppo non smettono mai di truffare le persone. Numerosi utenti infatti si sono ritrovati improvvisamente con il conto svuotato, il tutto dopo aver cliccato su di un link presente all’interno di un messaggio che si starebbe diffondendo a macchia d’olio.

Si tratta di una e-mail che farebbe credere a tutti l’esistenza di un problema relativo al proprio conto corrente. Ovviamente le banche non sanno nulla di tutto questo e non centrano nulla con la truffa, visto che purtroppo a permetterla è l’ingenuità degli utenti.

Banche: questa è la truffa che dovete evitare, il messaggio è scritto proprio qui in basso

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI