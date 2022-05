L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha nuovamente spiazzato la concorrenza. A partire dal 10 maggio 2022 al 20 giugno 2022, infatti, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta mobile a basso costo ma con ben 150 GB da sfruttare ogni mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile spiazza la concorrenza con una nuova offerta con 150 GB di traffico dati

Very Mobile ha da poco presentato una nuova offerta di rete mobile e che sarà possibile attivare fino al prossimo 20 giugno 2022. In particolare, si tratta della nuova promo denominata Very Special 7,99. Quest’ultima, come da tradizione dell’operatore, si distingue per il suo prezzo contenuto ma soprattutto per quello che offre.

Con questa offerta si avranno a disposizione ogni mese ben 150 GB di traffico dati da utilizzare su rete 4G (con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo è molto contenuto, dato che si tratta di 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile da chi proviene da Iliad, FastWeb, CoopVoce, PosteMobile e alcuni operatori virtuali, ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu.

Oltre a questa, l’operatore telefonico virtuale ha anche proposto la nuova offerta Very Special 13,99. Quest’ultima si distingue dalla precedente in quanto è attivabile da chi proviene da Vodafone, TIM, WindTre, Spusu, ho. Mobile e Kena Mobile. Include sempre 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti. In questo caso, il costo è di 13,99 euro al mese.