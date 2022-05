Tra le offerte di rete mobile più convenienti di Very Mobile c’è senz’altro la Very 4,99 BTL. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile all’attivazione, ma ora l’operatore telefonico virtuale ha deciso di prorogare la disponibilità fino a fine maggio.

L’operatore telefonico virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd ha deciso di prorogare la disponibilità dell’offerta mobile Very 4,99 BTL nei negozi fisici autorizzati. Quest’ultima, infatti, sarebbe dovuta essere disponibile all’attivazione fino al 2 maggio 2022, ma ora Very Mobile ha deciso di renderla disponibile fino al 31 maggio 2022. L’offerta in questione è anche attivabile dal sito ufficiale dell’operatore, anche se non sappiamo qui fino a quando sarà disponibile.

Very 4,99 BTL include ogni mese 30 Giga di traffico internet mobile in 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile per rinnovare l’offerta è di soli 4,99 euro. Non è previsto costo di attivazione. Il costo per la scheda SIM è di 5 euro se l’offerta viene attivata presso i negozi fisici, se è attivata online invece il costo è gratuito.

L’offerta è attivabile da tutti coloro che provengono dai seguenti operatori: iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU (ad esclusione degli operatori telefonici Vodafone, Kena Mobile, ho. Mobile, WindTre e TIM).