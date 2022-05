Il mondo dello streaming è sempre in continua evoluzione e i nuovi contenuti si susseguono in maniera incessante. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità disponibili in Italia, pubblichiamo la classifica TOP 10 dei contenuti più visti nella scorsa settimana.

Il team di JustWatch ha realizzato le due classifiche basandosi sul gradimento dei vari contenuti, la popolarità e le attività di visione. Il periodo di riferimento è la settimana compresa tra il 2 e l’8 maggio 2022.

I contenuti delle due TOP 10 sono disponibili in streaming su tutte le principali piattaforme attive in Italia. Gli utenti potranno trovare le produzioni su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Now solo per citarne alcune.

JustWatch ci permette di scoprire quali sono i 10 film e le 10 serie TV più viste in streaming nella scorsa settimana

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home Diabolik Freaks Out The Batman Ariaferma Uncharted Qui rido io A chiara Top Gun Spider-Man: Far from home

TOP 10 – Serie TV in streaming

This Is Us Moon Knight Troppo vecchi per morire giovani Naruto Downton Abbey Doctor Who The Handmaid’s Tale The Wilds Scissione Game of Thrones – Il Trono di Spade

In vetta alla classifica dei film più apprezzati della scorsa settimana, si conferma ancora una volta Spider-Man: No Way Home. Il nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno (interpretato da Tom Holland) è strettamente legato a “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” e quindi a tutta la Fase 4 del MCU.

Spostandoci alle serie TV invece, la prima posizione della settimana è occupata da This Is Us. La storia segue le vicende dei membri di una famiglia ed è ambientata in tre archi temporali che permettono di esplorare diversi anni e diverse situazioni.