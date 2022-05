Il volantino Bennet raccoglie al proprio interno alcune delle migliori occasioni dell’ultimo periodo, promettendo al consumatore finale un risparmio che ha ben poco da invidiare alle altre realtà del territorio nazionale.

La spesa è ridotta ai minimi termini per tutti coloro che sceglieranno di affidarsi al negozio fisico, è bene ricordare, infatti, che gli acquisti dovranno essere completati fisicamente presso gli stessi, non sarà in nessun modo possibile recarsi sul sito ufficiale, almeno per il momento.

Occasioni da non credere, con codici sconto gratis Amazon, sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram dedicato.

Bennet: le offerte ed i prezzi che tutti vogliono

Con i Piccoli Prezzi di Bennet non si scherza assolutamente, all’interno del volantino si possono scovare tantissime occasioni da cogliere subito al volo, per accedere a prodotti dalla qualità incredibile.

Il top di gamma coinvolto nella campagna attuale, è sicuramente l’apple iPhone 12, un terminale dalle prestazioni ancora elevatissime, sebbene sia sul mercato da più di un anno, e sia stato surclassato dal più recente Apple iPhone 13.

Gli utenti che vorranno invece avvicinarsi al mondo android, potranno decidere di fare affidamento su Galaxy A03s, il cui prezzo si aggira sui 129 euro, oppure Galaxy A5s a 299 euro, per finire con Galaxy S20 FE 2021 a soli 349 euro. Una vasta varietà di scelta, che permette a tutti gli effetti di comprendere appieno la qualità della selezione di Bennet, riuscendo a risparmiare al massimo, senza mai essere costretti a rinunciare alle performance.

La campagna promozionale è attiva fino al 15 maggio 2022, i dettagli del volantino sono disponibili direttamente a questo link.