Ottimi sconti vi attendono in questi giorni da Esselunga, tutti hanno la possibilità di approfittare di riduzioni importanti sui principali prezzi di vendita, con accessibilità garantita in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale.

Coloro che vogliono effettivamente approfittare degli ottimi sconti, devono comunque sapere che non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, sarà sempre necessario recarsi personalmente, e fisicamente presso i vari negozi sul territorio. La rateizzazione senza interessi, inoltre, è possibile al solo superamento dei 199 euro di spesa.

Esselunga: offerte e prezzi da capogiro per tutti

Grazie al corrente volantino Esselunga, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di scoprire un numero sempre maggiore di sconti speciali, con prezzi bassi ed assolutamente convenienti. La natura della campagna corrente resta sempre legata al passato, o meglio alla cosiddetta offerta tech, mirata su un singolo modello di telefonia mobile.

La soluzione corrente è legata al Galaxy A13, un prodotto appartenente alla fascia bassissima, infatti è disponibile a soli 179 euro, e che a tutti gli effetti è comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali.

La scheda tecnica ne descrive appieno le qualità, poiché infatti permette di godere di un processore octa-core, di un display da 6,6 pollici di diagonale, nonché comunque una batteria da 5000mAh, per una autonomia superiore alla media. Da non trascurare, infine, il comparto fotografico, con un sensore principale da ben 50 megapixel, per scatti ad altissima definizione.