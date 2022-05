Il futuro del settore mobile, ormai lo sappiamo, saranno gli smartphone pieghevoli. In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere i primi modelli appartenenti a questa tipologia. Tra le prime aziende ad aver portato questi prodotti c’è Motorola e ora sembra che vedremo arrivare a breve un nuovo smartphone pieghevole, ovvero il nuovo Motorola Razr 3.

Motorola Razr 3: a breve arriverà il nuovo pieghevole, ecco le prime foto dal vivo

L’azienda Motorola ha deciso per il suo primo pieghevole di adottare un design decisamente ispirato allo suo storico smartphone a conchiglia, il Motorola Razr. Dopo di questo, l’azienda ha presentato un secondo pieghevole che è in sostanza un aggiornamento del precedente.

Nel corso dei prossimi mesi, però, sembra che vedremo arrivare in veste ufficiale un nuovo smartphone pieghevole del marchio. Immaginiamo che si chiamerà Motorola Razr 3, anche se per ora non ci sono conferme.

Nel corso delle ultime ore sono però emerse le prime foto dal vivo di questo device. Osservandole, possiamo notare come ci troveremo sempre di uno smartphone pieghevole con design a conchiglia. Tuttavia, questa volta le linee sembrano più morbide e più in linea con il design che abbiamo visto sull’ultimo Samsung Galaxy Z Flip 3.

All’esterno lo smartphone avrà due fotocamere: un sensore principale da ben 50 MP con f/1.8 e un secondo sensore grandangolare e macro da 13 MP. All’interno, lo smartphone avrà invece una fotocamera per i selfie da 32 MP e sarà integrata all’interno di un piccolo foro centrale. Per quanto riguarda le prestazioni, i rumors parlano della possibile presenza del soc Snapdragon 8 Gen 1.