L’Inter è la squadra vincitrice per la 19° volta del campionato di calcio italiano e, per celebrare questa vittoria dello scudetto, il produttore Lenovo ha deciso di presentare ufficialmente un’edizione limitata di uno dei suoi smartphone più particolari e innovativi di sempre, ovvero del Motorola Razr 5G.

Motorola Razr 5G: arriva l’edizione limitata dedicata all’Inter e al suo scudetto

Lenovo Global Technology è divenuta Partner del noto club di calcio FC Internazionale Milano dopo l’accordo pluriennale siglato due anni fa. Quest’anno, come ormai sappiamo, l’Inter ha vinto per la sua 19° volta lo scudetto e per questo Lenovo ha quindi pensato bene di presentare un’edizione limitata di uno dei suoi smartphone di punta dedicata proprio a questa squadra di calcio.

Come già accennato, si tratta dell’innovativo Motorola Razr 5G, il quale è quindi disponibile all’acquisto ad un prezzo di 1.499,00 euro presso Spazio Lenovo (Corso Giacomo Matteotti, 10 – Milano) e sul sito http://bit.ly/motorolalimitededition. Assieme allo smartphone, chiunque effettuerà l’acquisto riceverà inoltre la t-shirt celebrativa I M Scudetto.

Vi ricordiamo che questo smartphone è un prodotto davvero innovativo e caratterizzato da un design davvero unico. Ispirandosi a uno degli smartphone Motorola di maggiore successo degli scorsi anni, il nuovo Motorola Razr 5G può infatti contare su un design pieghevole e materiali di pregio.

Troviamo poi un display interno P-OLED flessibile da 6.2 pollici e anche un display esterno G-OLED da 2.7 pollici. Non manca inoltre il supporto alle nuove reti di quinta generazione, grazie alla presenza del notevole processore Snapdragon 765G targato Qualcomm, il quale è supportato da ben 256 GB di storage interno. Vi lasciamo qui in basso la nostra video-recensione.