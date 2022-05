Melissa James Gibson (House of Cards) e David E. Kelley (The Practice, Big Little Lies) hanno realizzato insieme a Netflix un adattamento fantastico del romanzo best seller di Sarah Vaughan “Anathomy of a Scandal” (in italiano, Anatomia di uno scandalo). L’impostazione è di una serie antologica, pensata per incentrare ogni stagione su diversi scandali accaduti in Gran Bretagna.

Dal 15 aprile 2022 è stata resa disponibile la prima stagione. Il racconto si focalizza su un politico molto ambizioso di Westminster che avrà da lì a breve una serie di problemi per via di un’accusa di stupro. La moglie è convinta della sua innocenza, Kate, l’avvocato dell’accusa, pensa invece che sia assolutamente colpevole.

Molti si stanno chiedendo cosa accadrà nella stagione 2 di Anatomia di uno scandalo, cercandosi di informare tramite varie fonti via web. Ecco la notizia che si sta diffondendo nelle ultime ore.

Anatomia di uno scandalo, tutti aspettano la stagione 2

Tutti aspettano con ansia l’uscita di Anatomia di uno scandalo 2, ma purtroppo non ci sono ancora notizie certe a riguardo. Infatti, si dovrà attendere prima che Netflix possa annunciare il rinnovo e solo in quel momento si potrà parlare in maniera più concreta di una vera e propria data di uscita.

Di fatto, il colosso californiano dello streaming, non fa mai uscire le stagioni di una serie consecutivamente. Quindi, la seconda stagione della serie TV del momento, potrebbe arrivare tra uno o due anni (o chissà, anche di più). Appena ci saranno delle informazioni valide e attendibili su cui argomentare, sarà nostra premura riportarvele.