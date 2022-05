Netflix ha da poco accolto una serie che ha già spodestato Bridgerton come serie con più visualizzazioni di quest’anno. Stiamo parlando di Anatomia di uno scandalo, serie TV che ha come protagoniste Sienna Miller e Michelle Dockery. La serie è stata vista per 75,6 milioni di ore solo nella seconda settimana di disponibilità, un vero e proprio record.

La serie si pone tra il legal thriller e il dramma a tinte mélo, con il racconto che espone i retroscena di una causa legale che ha suscitato grande scalpore in Gran Bretagna. Il ministro inglese James Whitehouse ha una vita perfetta, apparentemente senza problemi e rogne, ma una serie di eventi farà frantumare la sua facciata.

David E. Kelley (Big Little Lies) e Melissa James Gibson (House of Cards) sono i creatori della serie, riuscendo ad affrontare con successo temi complicati come quelli legati al potere e al privilegio dei potenti, con riferimento a fatti accaduti nella realtà come il caso Monica Levinsky o il Partygate di Boris Johnson.

Anatomia di uno scandalo: non è il solito legal thriller americano

Kate Woodcroft decide di accettare uno dei processi più difficili della storia per motivi personali. La reputazione di Westminister, il matrimonio dei Whitehouse e la carriera stessa della Woodcroft vengono messi a dura prova. Inoltre, la serie non si limita a parlare solo del passato prossimo ma anche di quello remoto, con riferimenti a fatti accaduti ai protagonisti quando erano studenti ad Oxford.

Il ruolo di Sienna Miller è fondamentale nella serie: dopo il tradimento la sua vita è diventata praticamente senza privacy, con la sua storia sbattuta su tutti i giornali. Si tratta di un’esperienza molto autobiografica la sua se si considera la relazione con Jude Law. Di fatto, quest’ultimo aveva chiesto di sposarlo, ma dopo l’ha tradita malamente con la tata dei suoi figli.

Un elemento che ha suscitato curiosità ed interesse nei telespettatori è la differenza sostanziale con il modello di legal thriller americano. Spesso nelle fiction targate USA siamo abituati a vedere degli scambi energici tra avvocati, invece qui la situazione pare essere molto differente, con i legali che fanno delle interessanti chiacchierate prima di entrare in Tribunale.