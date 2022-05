In occasione dello Star Wars Day che si festeggia il 4 maggio, Razer ha deciso di presentare una nuova versione personalizzata di un controller Xbox. Ovviamente, il tema scelto per il lavoro artistico è legato alla Galassia lontana lontana creata da George Lucas.

Il nuovo controller Xbox realizzato da Razer è basato sugli Stormtrooper Imperiali. La grafica di base è bianca e sono presenti disegni, linee ed effetti neri che richiamando direttamente dell’elmetto dei personaggi.

Sia il joystick sinistro che i pulsanti A/B/X/Y sono posizionati all’altezza degli occhi dello Stormtrooper mentre sui manici è ripreso il motivo delle griglie presenti sul casco. Il controller Xbox è fornito in confezione con la dock per la ricarica rapida e anche questo accessorio è completamente tematizzato. Il produttore assicura una ricarica completa in 3 ore con sistemi di sicurezza per eliminare il rischio di surriscaldamento e corto circuito.

Display your loyalty to the Empire with our limited-edition, officially licensed Star Wars Xbox controller and charging stand—inspired by the iconic Stormtrooper.

