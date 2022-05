Se siete indecisi su cosa guardare stasera e siete in cerca del prossimo film o della nuova serie TV da guardare, allora queste TOP 10 sono quello che fa per voi. I contenuti disponibili in streaming più apprezzati della scorsa settimana sono adatti a tutti i gusti.

Nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 1 maggio gli utenti hanno guardato tantissime produzioni, complice anche le giornate di festa. Grazie al lavoro svolto dal team di JustWatch, è possibile avere una panoramica sui contenuti di maggiore successo.

Le classifiche sono realizzate tenendo conto del numero di visualizzazioni e del gradimento da parte del pubblico. Tutti i film e le serie TV sono disponibili in streaming su tutti i servizi attivi in Italia tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Now.

Gli utenti italiani hanno guardato film e serie TV in streaming con storie particolarmente votate all’avventura e al mistero

TOP 10 – Film in streaming

The Batman Spider-Man: No Way Home Uncharted Animali fantastici e dove trovarli Downton Abbey Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald The Lighthouse Diabolik The Witch

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Dropout Scissione Downton Abbey Le fate ignoranti The Handmade’s Tale Moon Knight Chernobyl Better Call Saul Heartstopper Diavoli

Anche in questa settimana, come per la precedente, il film più visto si conferma The Batman. La pellicola diretta da Matt Reeves narra le vicende di una nuova versione dell’Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson. Il nemico da affrontare questa volta è l’Enigmista che metterà a dura prova le capacità investigative del Cavaliere Oscuro.

Guardando alle serie TV invece, la più apprezzata questa questa settimana è The Dropout. La serie è basata sull’omonimo podcast di ABC Audio e racconta la storia di Elizabeth Holmes e del successo basato su bugie e inganni della sua azienda.