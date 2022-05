Durante il CinemaCon sono emerse nuove indiscrezioni su John Wick: Chapter 4, il quarto capitolo della saga dell’assassino interpretato da Keanu Reeves. Il film sarà il seguito diretto del terzo capitolo, intitolato Parabellum e vedrà ancora una volta il protagonista intento a difendersi dal tantissimi nemici.

L’uscita nelle sale sembra pianificata nei primi mesi del 2023 e Lionsgate ha scelto di condividere un primo filmato durante la Convention. Le immagini non ancora condivise sui social, mostrano John Wick intento ad allenarsi in palestra prima di affrontare un’orda di nemici decisi ad ucciderlo. Nelle scene successive si possono intravedere anche Bowery King, alleato di John, e Winston, suo nemico.

Il film diretto da Chad Stahelski ha subito diversi ritardi di produzione a causa della pandemia, ma sembra che i lavori ormai siano ripresi a regime. Durante il CinemaCon, i produttori hanno scelto di tornare a parlare di John Wick: Chapter 4 per riaccendere l’entusiasmo dei fan.

John Wick: Chapter 4 si preannuncia un film ricco di azione e la saga si arricchirà di tante nuove produzioni

La sinossi ufficiale del film recita: “John Wick (Keanu Reeves) sta scappando per due ragioni… ha una taglia sulla testa di 14 milioni di dollari e ha violato una regola fondamentale: ha ucciso una persona all’interno dell’Hotel Continental. La vittima era un membro della High Table, i quali hanno ordinato il contratto aperto. John avrebbe dovuto essere già giustiziato, se non fosse che manager della Continental, Winston, gli ha concesso un periodo di grazia di un’ora prima che fosse “Scomunicato”: l’iscrizione revocata, bandita da tutti i servizi e tagliata fuori dagli altri membri. John usa l’industria dei servizi per sopravvivere mentre combatte e uccide per uscire da New York City“.

Il nuovo capitolo vedrà il ritorno di Keanu Reeves come protagonista oltre che di Lawrence Fishbourne e Ian McShane. Inoltre, i fan saranno felici di sapere che il franchise si espanderà ulteriormente con tante nuove produzioni.

Infatti, oltre al quarto capitolo in produzione, è già stato confermato un quinto film. A questo si aggiungerà una serie che fungerà da prequel agli eventi della saga cinematografica e un film spin-off che espanderà ulteriormente la mitologia di John Wick.